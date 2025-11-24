Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen

La justicia determina que se trata de obra necesaria para la habitabilidad del inmueble, no de una simple mejora

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:24

La comunidad de vecinos aprobó en junta de propietarios la instalación de un ascensor, lo que suponía una derrama de 93.081 euros. Y lo ... hizo sin excluir a los locales comerciales de la participación en los gastos, tras un acuerdo de 13 votos a favor, que representaban el 86,37% de las cuotas. Sin embargo, hubo dos propietarios, ambos de sendos locales situados en la planta baja del edificio, que defendían que el acuerdo adoptado era nulo en cuanto a la obligación de los locales comerciales de contribuir a los gastos necesarios para la instalación del ascensor, al considerar dicho acuerdo contrario al artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y a los estatutos. Entendían que el cargo de costear el mismo correspondería a los propietarios que tienen asignado el anejo, y no los locales.

