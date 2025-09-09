Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 10 de septiembre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

José María Marín

José María Marín

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:55

El aumento global de los precios de gasolina y diésel afecta a todos. En Málaga, encuentra las gasolineras más baratas y ahorra en cada repostaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los morosos de las VPO en Málaga: cuatro de cada diez inquilinos no pagan el alquiler y la deuda suma 31 millones
  2. 2 Tres heridos, entre ellos dos menores de 3 y 10 años, en un accidente que ha obligado a cortar la A-7 en Fuengirola
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  5. 5

    Dentro de la cárcel de Archidona, la de la «famosa piscina»
  6. 6 El Piropo, nueva cocina non-stop en Málaga
  7. 7 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  8. 8 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  9. 9

    Preocupación en el Unicaja con Djedovic
  10. 10 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 10 de septiembre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 10 de septiembre de 2025