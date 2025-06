El Parlamento Europeo contradice al Consejo de la UE al considerar ilegal el cobro del equipaje de mano en cabina

Raquel Merino Málaga Jueves, 26 de junio 2025, 00:36 Comenta Compartir

Una nueva vuelta de tuerca al equipaje de mano. Si este mes de junio, el Consejo de la UE pactó negociar que la gratuitidad del bulto de mano en cabina se limitara a aquellos con unas dimensiones no superiores a 40x30x15 cm. que cupieran bajo el asiento, como mochilas, bolsos o fundas de ordenador, este martes 24, la comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo ha reclamado de nuevo el derecho de los pasajeros aéreos a embarcar con una maleta de mano sin pagar un sobrecoste por ello, como defiende el Ministerio de Consumo español. Lo contrario, lo consideran ilegal. El informe de la comisión de Transportes ha salido adelante con una vasta mayoría de 38 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

Para el Parlamento Europeo, los consumidores podrían llevar, sin coste adicional, un artículo personal (por ejemplo un bolso pequeño, de 40x30x15 cm), como aprueban los eurodiputados, pero también con una maleta de mano con un tamaño máximo de 120 cm y peso máximo de 7 kilos, como ha apoyado en varias sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aspecto que, sin embargo, los 27 no incluyen en su posición.

No obstante, este pronunciamiento del Parlamento Europeo no es un mandato sino un dictamen sobre la aplicación de los derechos de pasajeros en la Unión que podrá ser incorporado cuando se defina la posición de la Eurocámara, no antes de otoño.

La Comisión Europea presentó su primera propuesta de reforma en 2013 y la Eurocámara fijó su posición al respecto un año después, pero las diferencias entre los 27 han mantenido el proceso en punto muerto durante una década. Tras una propuesta revisada de Bruselas en 2023 y el mandato consensuado por los 27 este mismo mes, los eurodiputados abordan ahora la revisión de las posiciones antes de abordar la negociación final de la reforma.

Otras reivindicaciones

Otra de las reivindicaciones que queda recogida en el informe de la Comisión de Transportes -que pasará por el pleno previsiblemente el próximo julio- es garantizar que los menores de 12 años viajan sentados junto a su acompañante sin necesidad de pagar suplementos para reservar asientos y que los pasajeros con movilidad o visión reducida puedan viajar con un acompañante con billete gratuito.

Asimismo, el Parlamento Europeo también se ha pronunciado sobre las reclamaciones de los viajeros y la resolución de conflictos, ante problemas comunes como retrasos, cancelaciones...

El informe establece el carácter vinculante de las resoluciones de las autoridades nacionales; insiste en que se obligue a las compañías a enviar de forma directa el formulario de compensación y reembolso con los datos del pasajero en 48 horas, y, en caso de circunstancias extraordinarias, las aerolíneas deberán justificarlas, y hacerlo en un plazo similar.

Aclara además que, si las agencias de viajes y los turoperadores no reembolsan o compensan a los usuarios cuando corresponda (el plazo no puede superar los 14 días), tendrán que ser las aerolíneas en un plazo de siete días las que deberán responder.

Respecto a las causas «excepcionales» que las aerolíneas pueden evocar para evitar la indemnización, los eurodiputados mantienen la demanda de 2014 de que se defina una lista clara con razones que lo justifiquen, tales como catástrofes naturales, una guerra, condiciones meteorológicas o conflictos sociales imprevistos, lo que no incluye las huelgas de personal de las compañías aéreas.