Protección de Datos multa con 200.000 euros a un banco por firmar un documento a espaldas del cliente: «Era para agilizar los trámites»

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 200.000 euros al BBVA tras atender la reclamación interpuesta por un cliente y su esposa que, tras solicitar información sobre un préstamo hipotecario, comprobaron que la entidad financiera había firmado sin su consentimiento -haciéndose pasar por ellos- un documento denominado 'Política de Protección de Datos Personales y Declaración de Actividad Económica'. Así consta en la resolución consultada por este periódico, en la que los afectados dejan constancia de que ninguno reconoce «las firmas manuscritas que obran en los citados documentos» y que al acudir a la sucursal y pedir explicaciones sobre lo ocurrido, indicando que debían haber contactado con ellos, el empleado que les atendió le indicó que es algo que suelen hacer con normalidad «para agilizar los trámites».

De acuerdo a estas «evidencias», el organismo decidió iniciar un procedimiento sancionador al considerar que hubo un tratamiento de datos sin base de legitimación, ya que se estaban relacionando datos personales correctos de los clientes con una firma que no era la suya. «También se encontraban marcadas las casillas del consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con fines comerciales por parte del banco y empresas colaboradoras, así como para la elaboración de perfiles, hechos que podrían ser constitutivos de una infracción, imputable a la parte reclamada por vulneración del principio de licitud previsto en el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

En sus alegaciones, la entidad financiera explicó que la relación contractual con esos clientes era extensa en el tiempo y que existían multitud de documentos suscritos por ellos «que evidencian que, salvo el caso que nos ocupa, BBVA siempre ha obrado con la máxima diligencia y respeto de la normativa en materia de protección de datos». Lo calificaron de «hecho aislado y puntual», porque una vez se tuvo conocimiento de lo ocurrido se procedió por parte de BBVA a investigar los hechos. «De lo investigado se desprende que el gestor de la oficina no respetó el procedimiento de firma de documentos por parte de los clientes a pesar de que BBVA tiene establecidos los debidos procesos de obtención de firma de clientes y los empleados conocen a la perfección dichos procesos», reconoció la entidad que también aportó junto a su respuesta al requerimiento de la AEPD un vídeo que proporcionaba indicaciones a sus empleados sobre la necesidad de no marcar previamente las casillas de consentimiento de los documentos, y de supervisar los lugares de firma por parte de los clientes. Incluyó también otro vídeo con indicaciones sobre la necesidad de no proporcionar información de los clientes a terceros no autorizados.

Finalmente, BBVA procedió al pago de la sanción en la cuantía de 120.000 euros después de acogerse a las dos reducciones previstas en el acuerdo: un 20% por el reconocimiento de la responsabilidad en relación con los hechos y otro 20% por el pago voluntario de la sanción.