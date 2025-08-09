Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EP

Vacaciones mientras se cobra el paro: los motivos por los que puedes perder la prestación

La persona beneficiaria del desempleo no es una trabajadora en activo, según aclara el Servicio Público de Empleo Estatal

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:30

¿Se tiene derecho a vacaciones mientras se está cobrando una prestación por desempleo? Según el SEPE, no, porque mientras se está percibiendo el paro « ... no eres un trabajador en activo, y por tanto, no tienes derecho a disfrutar de vacaciones». Es más, especifica que los perceptores del desempleo «han de cumplir con la obligación de buscar activamente empleo, participar en acciones que incrementen sus posibilidades de trabajar y comparecer ante la entidad gestora cuando sea requerido para ello».

