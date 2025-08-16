Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites

Para beneficiarse de este retiro deberán cumplir una serie de criterios basados en unas fórmulas establecidas en función de las bajas y accidentes laborales en su colectivo –entre otros factores–, así como afrontar un complejo proceso burocrático

SUR

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:36

A finales de mayo el Gobierno dio un paso adelante para que las profesiones de especial dureza o peligrosidad puedan jubilarse antes de tiempo y ... sin ningún tipo de recorte; eso sí, nunca antes de los 52 años y siempre y cuando no sea posible mejorar sus condiciones de trabajo. Pero no será un camino fácil ni rápido, puesto que para beneficiarse de este retiro deberán cumplir una serie de criterios muy precisos y objetivos, basados en unas fórmulas establecidas en función de las bajas y accidentes laborales en su colectivo –entre otros factores–, así como afrontar un complejo proceso burocrático de peticiones e informes varios antes de que la Seguridad Social dé su visto bueno, por lo que en cualquier caso, hasta lograrlo, tendrán que transcurrir unos cuantos meses.

