Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El hotel ME Reina Victoria de Madrid pone a la venta muebles de lujo a precios reducidos

Meliá deja de operar este céntrico inmueble y liquida su mobiliario, que estará expuesto para el público general en septiembre

EP

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:18

El conocido hotel ME Reina Victoria de Madrid va a poner a la venta más de 10.000 objetos de lujo, entre muebles y enseres, ... a precios reducidos y lo hará para el público en general. Esta liquidación se debe a que Meliá Hotels International dejará de operar este icónico inmueble este mes de agosto, después de dos décadas como miembro de la marca ME by Meliá, iniciada en 2004. El hotel, propiedad del fondo soberano de Abu Dabi desde el verano de 2023, permanecerá cerrado durante un año para someterse a una reforma y volverá a abrir con la marca The Hoxton, perteneciente al grupo francés Accor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  5. 5 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  6. 6 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  7. 7 El Regional alerta de la gravedad de las fracturas en la cara por peleas en feria: «Se puede perder la visión de un ojo por un puñetazo»
  8. 8

    «Por cada tres personas que entran, yo limpio el baño»
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su montadito
  10. 10 Detenida una empleada del hogar por robar 16.000 euros de la vivienda en la que trabajaba en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El hotel ME Reina Victoria de Madrid pone a la venta muebles de lujo a precios reducidos

El hotel ME Reina Victoria de Madrid pone a la venta muebles de lujo a precios reducidos