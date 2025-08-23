El hotel ME Reina Victoria de Madrid pone a la venta muebles de lujo a precios reducidos

El conocido hotel ME Reina Victoria de Madrid va a poner a la venta más de 10.000 objetos de lujo, entre muebles y enseres, ... a precios reducidos y lo hará para el público en general. Esta liquidación se debe a que Meliá Hotels International dejará de operar este icónico inmueble este mes de agosto, después de dos décadas como miembro de la marca ME by Meliá, iniciada en 2004. El hotel, propiedad del fondo soberano de Abu Dabi desde el verano de 2023, permanecerá cerrado durante un año para someterse a una reforma y volverá a abrir con la marca The Hoxton, perteneciente al grupo francés Accor.

Desde Meliá recuerdan que este establecimiento, ubicado en la Plaza de Santa Ana, fue el primero de la marca en España, erigiéndose como «uno de los grandes catalizadores del lujo contemporáneo en la capital». «El histórico y popularmente conocido como 'hotel de los toreros' se transformó, gracias a una ambiciosa y visionaria reforma, en un auténtico emblema de vanguardia, donde viajeros de todo el mundo y madrileños compartían experiencias únicas, además de haber alojado a numerosas celebridades de la cultura y la moda».

Antes de que se inicie la reforma, Meliá va a liquidar el mobiliario del hotel a precios reducidos. Así, se podrán adquirir sillones tipo Eames por 65 euros, camas con somier de 135 cm a 100 euros, lámparas por 40 euros, mesas, televisores, equipos de sonido, sillas..., hasta sillones tipo Barcelona y 'chaise longue'.

La compañía ECO-ONE ha organizado una venta abierta al público que comenzará la tarde del viernes 5 de septiembre, en horario de 16.00 a 21.00 horas, y se prolongará durante el sábado 6 y el domingo 7 con horario ininterrumpido de 10.00 a 20.30 horas. Se llevará a cabo en la planta baja del propio hotel, situado en Plaza Santa Ana 14, con acceso libre.

Los muebles estarán dispuestos en ambientes que recrean habitaciones completas, para que las personas visitantes puedan visualizar cómo quedarían en sus hogares.

Por su parte, los artículos pequeños se podrán llevar al momento, mientras que los de mayor tamaño contarán con servicio de recogida los días 9 y 10 de septiembre, o bien con envío a domicilio dentro de Madrid.