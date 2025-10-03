Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha conseguido que una clienta de BBVA recupere los 8.620 euros que le estafaron mediante 'smishing', una ... variante de 'phishing' en el que, en vez de emails, los ciberdelincuentes mandan un mensaje de texto.

La víctima recibió un falso SMS, suplantando a su entidad bancaria, en el que le avisaban de la retirada de un dinero de su cuenta corriente y le apremiaban a llamar a un móvil para ayudarla a anular la operación, según explica la OCU. Así lo hizo. En esa llamada le pidieron sus datos personales y bancarios, y con ellos hicieron dos transferencias fraudulentas por un importe total de 8.620 euros.

Nada más darse cuenta del engaño, la mujer denunció la estafa y solicitó a su banco que le devolviera el dinero, pero el BBVA se negó alegando que «el robo se produjo por errores imputables al cliente».

La víctima se puso en contacto con la OCU, organización de la que es socia, que realizó una mediación y, con ayuda del Defensor del Cliente de BBVA, logró que la entidad bancaria devolviera a la clienta el importe íntegro estafado.

En este sentido, el Real Decreto-ley 19/2018 sobre servicios de pago, establece que el usuario debe proteger sus credenciales y notificar sin demora cualquier uso no autorizado, y que la carga de la prueba sobre fraude o negligencia grave recae en el proveedor del servicio de pago.