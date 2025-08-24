Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las cotizaciones en la sombra, una herramienta para evitar que pierdas dinero en la jubilación

Esta normativa está regulada en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:37

¿Has perdido tu trabajo y temes que te afecte en la jubilación?. En principio, no deberías temer gracias a las cotizaciones en la sombra. ... Y es que los trabajadores que sean despedidos y se vean obligados a adelantar su jubilación cuentan ahora con una herramienta que puede aliviar el golpe en su futura pensión. Desde 2025, la Seguridad Social aplicará automáticamente un sistema que simula cotizaciones adicionales para reducir la penalización que supone retirarse antes de la edad legal.

