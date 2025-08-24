Las cotizaciones en la sombra, una herramienta para evitar que pierdas dinero en la jubilación

¿Has perdido tu trabajo y temes que te afecte en la jubilación?. En principio, no deberías temer gracias a las cotizaciones en la sombra. ... Y es que los trabajadores que sean despedidos y se vean obligados a adelantar su jubilación cuentan ahora con una herramienta que puede aliviar el golpe en su futura pensión. Desde 2025, la Seguridad Social aplicará automáticamente un sistema que simula cotizaciones adicionales para reducir la penalización que supone retirarse antes de la edad legal.

Esta medida está dirigida a quienes hayan sido despedidos, acumulen al menos 33 años de cotizaciones y opten por la jubilación anticipada forzosa, con hasta cuatro años de antelación respecto a la edad ordinaria. El objetivo es amortiguar el doble perjuicio que sufren estos trabajadores: dejar de cotizar prematuramente y, además, ver recortada su pensión por anticipar su retiro.

La normativa vigente, concretamente el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, establece coeficientes reductores mensuales que pueden alcanzar un recorte permanente del 30 % en la pensión. Sin embargo, con la nueva fórmula, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) simula que el trabajador continúa cotizando hasta alcanzar la edad de jubilación, lo que reduce el número de meses sobre los que se aplica la penalización.

El INSS activará este cálculo de forma automática, siempre que se verifique que el despido no fue voluntario y que se cumplen los requisitos de cotización. Esta disposición se mantendrá vigente mientras esté en vigor la legislación que establece el aumento progresivo de la edad de jubilación, en el marco de la Ley 27/2011.