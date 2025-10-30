Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Supremo condena a una propietaria a devolver a la comunidad de vecinos el patio que ocupó para ampliar su bar

Los magistrados resuelven que ese espacio es un elemento común del inmueble y obliga a la condenada a que lo restituya a su estado original

Susana Zamora

Susana Zamora

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:56

Comenta

El Tribunal Supremo ha resuelto un conflicto vecinal que se remonta a hace 21 años. Exactamente a 2004, cuando aprovechando unas obras de rehabilitación del ... bloque, los propietarios de un local lo techaron con la excusa de que la comunidad le había pedido que solucionaran el «grave» problema de humos y olores del establecimiento. Pero ese tejadillo nunca fue ni autorizado ni consentido y, además, aprovecharon para ampliar el bar ubicado en ese local tomando para ello toda la superficie del patio comunitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  7. 7 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  8. 8

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  9. 9 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias
  10. 10 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Supremo condena a una propietaria a devolver a la comunidad de vecinos el patio que ocupó para ampliar su bar

El Supremo condena a una propietaria a devolver a la comunidad de vecinos el patio que ocupó para ampliar su bar