Así será el cambio en el cálculo de las pensiones de jubilación que entrará en vigor en 2026

El próximo año se estrenará un sistema dual para calcular la base reguladora y se incrementará en dos meses la edad legal de retirada del mercado laboral

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:13

Apenas quedan unos meses. El 2026 traerá consigo importantes cambios en el acceso a la pensión de jubilación. Sobre la mesa, dos novedades principales. La ... primera es el estreno de un sistema dual para calcular la base reguladora. La segunda, el incremento en dos meses de la edad legal de jubilación ordinaria y, por ende, también de la anticipada.

