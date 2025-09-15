Así será el cambio en el cálculo de las pensiones de jubilación que entrará en vigor en 2026

Apenas quedan unos meses. El 2026 traerá consigo importantes cambios en el acceso a la pensión de jubilación. Sobre la mesa, dos novedades principales. La ... primera es el estreno de un sistema dual para calcular la base reguladora. La segunda, el incremento en dos meses de la edad legal de jubilación ordinaria y, por ende, también de la anticipada.

Como explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social especializado en pensiones y habitual en YouTube, estas modificaciones normativas son fruto de la aplicación del Real Decreto-ley 2/2023, que es la segunda reforma de las pensiones más conocida como la 'reforma Escrivá'.

¿Cuáles son los requisitos que se van a exigir en 2026 para acceder a la pensión de jubilación a la edad ordinaria? Hasta ahora, el método para calcular dicha pensión de jubilación se determina sumando las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y el resultado se divide entre 350. Con una desventaja: aquellos con carreras de cotización más irregulares o espacios sin cotizar se veían perjudicados. El nuevo sistema dual pretende corregirlo dando a elegir entres dos alternativas:

-Por un lado, seguir con los últimos 25 años de cotización, que beneficiará a las carreras laborales más estables y continuas.

- Hacer el cálculo sobre los últimos 29 años, pudiendo descartar las 24 peores mensualidades (2 años). En la práctica, se tendrán en cuenta los 27 mejores años de cotización.

Este sistema «no se implantará de golpe, sino que se aplicará de forma progresiva entre 2026 y 2037», destaca un funcionario de la Seguridad Social

Como explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, siempre se aplicarán ambos cálculos y ofrecerá el más beneficioso para el trabajador. «Será la Seguridad Social la que decidirá de oficio y otorgará a cada nuevo pensionista la prestación de mayor ingreso, entre las dos opciones», recoge el BBVA en un artículo publicado en su página web en el que ahonda en dichas modificaciones. Además, Muñoz aclara que este sistema «no se implantará de golpe y porrazo, sino que se aplicará de forma gradual y progresiva entre 2026 y 2037». Cada año se añadirán cuatro meses al cálculo de la pensión.

Hasta el 31 de diciembre de 2040, si el cálculo con 25 años resulta más beneficioso, seguirá aplicándose. A partir de 2044, la pensión se calculará únicamente con los últimos 29 años cotizados, permitiendo excluir los dos años con menor cotización.

Edad de jubilación

Sobre la edad de jubilación, como recoge el blog de BBVA, en 2026 se incrementará en dos meses respecto a la aplicada en 2025, situándose en:

- 66 años y 10 meses cuando se disponga de menos de 38 años y 3 meses cotizados.

- En caso de acumular 38 años y 3 meses o más cotizados, será posible jubilarse con la edad legal ordinaria de 65 años.

«A partir de 2027, la edad de jubilación ordinaria serán 67 años para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses, y 65 años si se acumula un periodo de cotización de 38 años y 6 meses o más», resumen desde la entidad.

Para poder acceder a la jubilación ordinaria se requiere haber cotizado al menos 15 años, 2 de los cuales deberán estar comprendidos en los 15 años anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En caso de encontrase de alta en la Seguridad Social, la fecha será el día de cese de la actividad laboral. «En el caso de casi todas las situaciones asimiladas a alta y en caso de no figurar el hecho causante será el día de presentación de la solicitud de jubilación», concluyen.