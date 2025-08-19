¿Buscas trabajo y tienes menos de 30 años? Esta nueva herramienta te ayuda a conseguirlo

¿Estás buscando trabajo y tienes menos de 30 años? Garantía Juvenil es la herramienta que necesitas. El Ministerio de Trabajo y de Economía Social ... ha comenzado a promocionar esta iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas jóvenes al mercado laboral.

Está enfocada a que todas las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación, y su objetivo es que lo interesados puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación tras acabar la educación formal o quedar desempleados. Cada persona joven puede recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción.

Para ello se crea el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como un fichero en el que las personas jóvenes, inscritas con carácter voluntario, pasan a constituir una lista única de demanda a disposición de las entidades responsables de proponer las ofertas concretas.

Entre las ventajas de Garantía Juvenil destacan las ayudas a la contratación y las convocatorias de educación, formación, prácticas, aprendizaje, empleo y autoempleo.

Plan hasta 2027

Para lograr que las personas jóvenes puedan acceder al mercado de trabajo y en línea con el programa y las medidas de Garantía Juvenil, se ha aprobado en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

Este plan desarrolla 69 medidas en 6 ejes y tiene como objetivo mejorar la cualificación de las personas jóvenes para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral.

Para conseguir los objetivos propuestos, el plan se sustenta sobre la orientación y el seguimiento personalizados de los usuarios (eje 1); la formación dirigida a la adquisición de competencias y la mejora de la experiencia profesional (eje 2); la mejora de las oportunidades de empleo (eje 3); igualdad de oportunidades (eje 4); emprendimiento y fomento de la iniciativa empresarial (eje 5) y mejora del marco institucional (eje 6).

Asimismo, estos son los seis ejes que estructuran la cartera común de servicios del sistema nacional de empleo y los programas comunes de empleo. De este modo, el sistema de Garantía Juvenil Plus se integra dentro del diseño general de las políticas activas de empleo priorizando al colectivo de personas jóvenes dentro del marco general del sistema.

Este Plan está regulado en la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.