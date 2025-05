¿Hay que declarar el Bono de Alquiler Joven?: la OCU lo aclara

Almudena Nogués Málaga Martes, 13 de mayo 2025, 11:32 Comenta Compartir

Llega la hora de presentar la Renta. Y son muchas las dudas que asaltan a los contribuyentes. Dispuesta a aportar luz, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recogido este lunes un interrogante al que se enfrentan estos días muchos jóvenes. «¿El Bono de Alquiler Joven se declara? Esta ayuda de 250 euros al mes -o sea, de 3.000 euros para quien la cobre un año entero- aporta un balón de oxígeno a los inquilinos que cumplan ciertos requisitos, como ser menor de 35 años o tener ingresos inferiores a tres veces el Iprem si es una persona y de cuatro veces si es una unidad familiar. La vivienda o habitación alquilada constituirá la residencia habitual y permanente del solicitante durante el periodo subvencionable y debe ser acreditado mediante el alta en el padrón municipal.

Al respecto, la OCU explica que como ocurre con muchas ayudas públicas, el bono para el pago del alquiler se considera una ganancia patrimonial para quien la recibe y, por tanto, en principio debe incluirse en la declaración de la renta. Y enumera una serie de aspectos a tener en cuenta:

- «Aunque tengas un salario muy pequeño, incluso inferior a los 15.876 euros que te sonarán como el límite que marca la obligación de declarar, recibir algunos ingresos diferentes a las rentas del trabajo, incluso en cantidades que quizás te parezcan ridículas, te puede obligar a declarar.

- En concreto, si el año pasado recibiste más de 1.000 euros anuales de ayudas públicas, como el bono joven de alquiler, tendrás la obligación de declarar sí o sí sin importar la cuantía de tu salario (también si recibiste el bono por menos cantidad, pero superaste los 1.000 euros de ingresos con la suma de ayudas públicas, subvenciones para adquirir vivienda de protección oficial o precio tasado, rentas imputadas inmobiliarias y rendimientos no sujetos a retención de letras del Tesoro)», detalla la OCU.

La organización pone para ello un ejemplo:

«Si el año pasado cobraste el bono joven de alquiler los doce meses (3.000 euros en total) o incluso solo seis meses (1.500 euros en total), tendrás que presentar declaración e incluir su importe, pues habrás recibido más de 1.000 euros de ayudas públicas. Si solo cobraste un trimestre (750 euros en total) pero además cobraste el Bono Cultural de 400 euros y lo gastaste entero, ya habrás superado también los 1.000 euros de ayudas públicas y solo por eso ya tendrás que presentar declaración», alerta la OCU.

La casilla 0303

Si llegados a este punto la conclusión es que tienes que declarar el bono del alquiler, la OCU indica que el lugar preciso para incluir la cantidad cobrada es la casilla 0303, en el apartado 'Ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales'. «Lo normal en todo caso es que el importe recibido aparezca en tus datos fiscales y Renta Web lo traslade al lugar que debe ocupar dentro del formulario de la declaración», señala.

No obstante, la asociación aclara que estar obligado a declarar no equivale a tener que pagar impuestos y puede pasar que la declaración te salga a pagar o a devolver. «Y no confundas el Bono Alquiler Joven con otras ayudas que pueden existir para el pago del alquiler de inquilinos vulnerables, que pueden estar exentas de IRPF y no se tienen que declarar», añade.