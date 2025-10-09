Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Audiencia Nacional condena al Estado a pagar a un camionero más de 44.000 euros por volcar a causa de un socavón

El vehículo circulaba por una vía de servicio con una carga de 18.500 litros de gas licuado

EP

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:54

Comenta

La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Transportes a abonar casi 44.400 euros de indemnización por el accidente que sufrió un camión que ... circulaba por una vía de servicio junto a la A-7 en Níjar (Almería) con una carga de 18.500 litros de gas licuado. El vehículo volcó tras hundirse el terreno en el que se habían detectado daños a raíz de una dana que tuvo lugar en la zona casi tres meses antes del siniestro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  2. 2 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  3. 3 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  4. 4 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  5. 5 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  6. 6 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»
  7. 7 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  8. 8 El MEI reducirá la nómina a partir de enero de 2026: este será el porcentaje que abonarán los trabajadores
  9. 9 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  10. 10 ¿Cuánto cobran los profesores de los colegios concertados en Andalucía?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Audiencia Nacional condena al Estado a pagar a un camionero más de 44.000 euros por volcar a causa de un socavón

La Audiencia Nacional condena al Estado a pagar a un camionero más de 44.000 euros por volcar a causa de un socavón