Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos

Se trata de una prestación dirigida a las familias andaluzas en riesgo de exclusión social

SUR

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:40

Comenta

Se denomina Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) y va dirigida a familias andaluzas en riesgo de pobreza o exclusión social. La cuantía a percibir ... depende del número de miembros que integran la unidad familiar del demandante, pero van desde los 658,85 euros al mes a los 1.449,40, en el caso de cinco personas o más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  6. 6 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  7. 7

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  8. 8 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 13 de octubre?
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos

Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos