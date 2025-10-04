Andalucía lanza un plan de empleo para parados de larga duración mayores de 52 años: los plazos

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la nueva convocatoria del Programa de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral que pone en marcha la ... Junta de Andalucía, destinada en esta ocasión a facilitar acciones de orientación, formación e inserción laboral a personas mayores de 52 años desempleadas de larga duración. Entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos o entidades locales autónomas desarrollarán este programa, que cuenta con una dotación de diez millones de euros.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que el objetivo de estos proyectos integrales de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo es mejorar la empleabilidad de 2.219 personas desempleadas andaluzas pertenecientes a este colectivo para que adquieran las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al mercado laboral. Para ello, incluye actuaciones de orientación laboral como el diagnóstico de empleabilidad y el diseño del itinerario personalizado de inserción que facilite la búsqueda de empleo a los participantes.

Los proyectos prevén también actuaciones formativas para la adquisición de conocimientos técnicos y competencias laborales y acciones para la inserción como el acompañamiento en el empleo, preparación para la incorporación laboral, prospección del mercado laboral, captación de ofertas y propuesta de candidaturas de las personas participantes.

Así, el programa que pone en marcha el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) establece que al menos el 40% de las personas participantes en estos proyectos a las que se les diseñe un proyecto integrado (un total de 888) deberá lograr su inserción laboral, por cuenta propia o por cuenta ajena. Podrán participar en estos proyectos integrales, que deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses por parte de las entidades beneficiarias, las personas desempleadas de larga duración mayores de 52 años.

Las entidades que opten a estas subvenciones, cuyo plazo de solicitud termina el 9 de octubre de 2025, recibirán 3.500 euros por persona atendida (aquella que haya recibido al menos diez horas de acciones de orientación laboral y haya realizado uno o varios cursos de formación de, al menos, 50 horas) y 2.500 euros por persona insertada por cuenta ajena o por cuenta propia. Tendrán la consideración de personas insertadas las que reciban al menos 40 horas de orientación laboral para la inserción y se incorpore al mercado laboral por un período no inferior a cuatro meses, o no inferior a tres cuando la actividad profesional se desarrolle en el sector agrario.

Las subvenciones para el desarrollo de estos proyectos integrales (con un límite de 60 proyectos en caso de que la entidad actúe en una sola provincia y de hasta 180 proyectos cuando lo haga en dos o más) se destinarán a financiar los costes de atención de las personas participantes, incluyendo los costes de Seguridad Social del personal técnico que preste el servicio a jornada completa.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones recibirán el 80% de la misma una vez emitida la resolución de concesión y el 20% restante a la finalización del proyecto. El formulario de solicitud se cumplimentará en el modelo que estará disponible en la Ventanilla Electrónica del SAE (https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/).

En los dos últimos años, el SAE ha desarrollado dos convocatorias de este programa de proyectos integrales para la inserción laboral, dirigidas por un lado a personas desempleadas andaluzas pertenecientes a colectivos vulnerables (como las personas con discapacidad, personas en desempleo de larga duración, mayores de 45 años, personas migrantes, en situación de exclusión social o perceptoras de prestaciones, subsidio por desempleo o Renta Activa de Inserción), y otra a jóvenes. Con una inversión total de más de 283 millones de euros, este programa de la Junta de Andalucía ha facilitado la mejora de la cualificación de más de 63.000 personas hasta el momento, de las que está previsto que más de 25.000 logren finalmente su inserción laboral.

EP