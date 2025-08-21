Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, caminan juntos, antes de la conferencia anual sobre política monetaria de la Fed de Kansas City, en Jackson Hole, Wyoming Reuters

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

El diagnóstico que haga Powell este viernes en el evento de banqueros centrales en Jackson Hole marcará la deriva de la política monetaria a nivel global

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:53

El futuro de la política monetaria global se decide en las Montañas Rocosas. Jackson Hole, en el idílico valle de Wyoming (EE UU), es el ... escenario en el que todos los agostos por estas fechas acoge la reunión informal de los principales banqueros centrales del mundo durante cuatro días para abordar asuntos que influyen en la economía global y se lanzan distintos mensajes en clave de política monetaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  3. 3 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  6. 6 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  9. 9 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  10. 10 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump