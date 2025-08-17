Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una persona con la representación virtual de un bitcóin C.P.S.

El mercado de criptomonedas alcanza los cuatro billones

El espaldarazo institucional de Trump al bitcóin y el renacer de ethereum impulsan el apetito inversor por este activo de riesgo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

«Será una gran semana», vaticinó el pasado lunes David Bailey, asesor económico del presidente Donald Trump, augurando en redes sociales que el bitcóin podría ... pulverizar un nuevo récord en un momento de renovado apetito inversor por este activo. Siete días después, la divisa digital más popular del planeta se mueve en zona de máximos históricos y su valor de mercado -2,33 billones de dólares- le ha llevado a empatar con gigantes de Wall Street como Amazon y a superar a Meta, la matriz de Facebook e Instagram.

