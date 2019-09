El Ibex 35 recupera los 9.000 puntos, nivel de final de julio Sede del Ibex. / Efe Los resultados son beneficiosos para las entidades bancarias. Todas brillaron, pero especialmente el Banco Sabadell, que se disparó casi un 8%, y CaixaBank, que ganó más de un 7% NOELIA TABANERA Viernes, 13 septiembre 2019, 19:10

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex-35, ha recuperado el nivel de los 9.100 puntos, perdido a finales de julio, al dar un último cambio en los 9.137,9 enteros, lo que ha supuesto un avance del 0,61%, en una jornada donde las entidades financieras han sido las protagonistas. El sector bancario español no ha dejado de sorprender durante la semana y tampoco faltó a la cita hoy. El jueves la banca registró un cierre mixto tras la batería de medidas del Banco Central Europeo y desarrolló una jornada de alta volatilidad en la que se vieron caídas de gran calibre. Y es que parece que los inversores analizaron a fondo el paquete de política monetaria expansiva del organismo dirigido por Mario Draghi y vieron que, quizás, no era tan negativo para el sector financiero como a priori parecía. Y es que con la introducción de un sistema escalonado de depósitos podría provocar que la rentabilidad de las entidades no sufriese tanto cuando los tipos de interés entrasen en negativo y podrían estar exetos de esta negatividad al pagar los intereses de lo depositado en el BCE. Los expertos creen esto ayudará a las acciones en bolsa, a los Coco's y al beneficio neto de las entidades. En la semana, el Ibex 35 ha ganado un 1,64%.

Todos los análisis coinciden en que son beneficiosas para las entidades bancarias y eso tuvo un claro reflejo en sus cotizaciones. Todas brillaron, pero especialmente el Banco Sabadell, que se disparó casi un 8%, y CaixaBank, que ganó más de un 7%. Bankia y Bankinter se apuntaron más de un 3% y Santander y BBVA, más de un 2%. Pleno de las acciones financieras, que comenzaron la semana con muchos nervios por el dictamen del abogado del Tribunal de Justicia Europeo sobre el índice hipotecario IRPH, y la han terminado con euforia. El ránking para los mayores ascensos del selectivo ha sido el siguiente: Banco Sabadell (+7,47), Caixabank (+7,01), Ence (+4,75), Arcelor (+3,66) y Bankia (+3,44).

En el lado contrario destacar una nueva caída de Inditex. A pesar de los buenos resultados presentados por el grupo textil gallego, desde que dio a conocer sus cuentas el valor no ha parado de retroceder. En la sesión de ayer sufrió su tercer retroceso consecutivo. Perdió casi un 1%. El peor fue Naturgy que se dejó un 2,04%, seguido de Grifols (-1,67), Ree (-1,61), Iberdrola (-0,99) y Aena (-0,93).

También ha ayudado a ver a los mercados en positivo que Estados Unidos y China vayan a retomar las conversaciones sobre la guerra comercial la semana que viene. Así, el viceprimer ministro chino, Liu He, ha asegurado que las delegaciones de ambos países para negociar un acuerdo comercial tendrán «discusiones serias» sobre la balanza comercial, el acceso al mercado, la protección de los inversores y otros temas de preocupación común.

El avance se produce después de que Pekín anunciará que retrasa un año los aranceles a 16 productos agrícolas de EE.UU. y la respuesta de Washington que aplaza en 15 días aranceles a China de 250.000 millones de dólares.

En las principales plazas del Viejo Continente la principal subida ha sido para el FTSE MIB de Milán, con una subida del 0,88%, seguido por el DAX alemán, con un +0,59. El CAC 40 ha subido un 0,22% y el FTS 100, un 0,36%.

Divisas, materias primas deuda

El euro se cambiaba a 1,11 unidades de dólar con los mercados europeos cerrados y la libra valía 1,20 billetes verdes. La onza de oro estaba en 1.491,10 dólares y el barril de crudo de Brent, referencia en Europa, se pagaba a 60,47 dólares.

El interés del bono español a diez años concluye la semana en el 0,29% con la prima de riesgo española en 74,80 puntos básicos.