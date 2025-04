La Bolsa se impone como activo favorito para invertir en 2021

Fondos de acciones selectivos por sectores y cuidado con los de renta fija

Si con la deuda conviene la inversión a través de fondos, ésta es una vía también aconsejable para otros activos. Los expertos de Tressis comparten su apuesta, que incluiría, en renta variable, fondos del sector consumo y sostenibles (que incluyen muchas empresas de salud y tecnología en EE UU), algún producto emergente defensivo y, en Bolsa europea, algún fondo que no tenga bancos, ni compañías energéticas o materiales. En renta fija, se inclina por fondos europeos con duración y productos globales con la divisa cubierta.

Víctor Alvargonzález, de Nextep, comenta, sobre los fondos de renta fija, que en 2021 hay que vigilar los comentarios de los bancos centrales, que sugerirán una paulatina vuelta a la normalidad, lo que implicará que los que han sido ganadores los últimos años se conviertan en los perdedores. En cuanto a los productos de Bolsa, anticipa que los tecnológicos pueden perder algo de ventaja, pero no llama a deshacer posiciones, sino a dar entrada a negocios 'offline' teniendo cuidado de evitar empresas que han perdido el tren de la modernidad y a las que la normalidad no les va a sacar de sus problemas. Esto significa que los fondos 'value', que invierten en empresas muy abaratadas, pueden ser una oportunidad, pero con precaución.

En todo caso, Alvargonzález estaría sobreponderado en acciones, con una excepción: se mantendría al margen de los fondos de Bolsa española, que cree que se quedará a la cola de los mercados europeos, aunque ocasionalmente registre repuntes por el peso de la banca, que seguirá sus fusiones.