Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Apple bate máximos en Wall Street y se acerca al club de los 4 billones de dólares

Los inversores confían en un aumento de las ventas del iPhone que permita dejar atrás el impacto de la guerra arancelaria en sus cuentas

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:47

Comenta

Suma y sigue. Pese a un inicio de año turbulento, Apple recupera la confianza del mercado de la mano de las mayores ventas esperadas para ... el nuevo iPhone 17 y la expectativa de unos resultados que sorprenderán a finales de octubre. Las acciones del gigante de Cupertino subieron este lunes un 4,5% en Wall Street, batiendo por momentos máximos históricos en 264,38 dólares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  6. 6 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  7. 7 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  8. 8

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  9. 9

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  10. 10

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Apple bate máximos en Wall Street y se acerca al club de los 4 billones de dólares

Apple bate máximos en Wall Street y se acerca al club de los 4 billones de dólares