Pasó toda la madrugada del pasado 28 de abril en vela a causa del apagón originado en España que provocó también la peor emergencia ... energética vivida en Portugal en décadas. Todavía en situación de interinidad, la ministra de Medio Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho (Beja, Portugal, 1955), trabajó sin descanso hasta que su país recuperó totalmente la normalidad, diez horas después del incidente, antes de lo que lo hizo su país vecino y amigo, España, en quien sigue confiando pese a ser el responsable del mayor cero energético de la historia moderna de Europa.

–El Gobierno español ya ha presentado las conclusiones sobre las causas del apagón. ¿Está conforme con este estudio o considera que se ha quedado corto?

–El análisis realizado por las autoridades españolas es una contribución relevante para la comprensión de lo que sucedió. Sin embargo, es natural que cada país quiera profundizar en su propia evaluación. La articulación con España y con los mecanismos europeos de cooperación será esencial para garantizar una visión más completa y compartida. El objetivo es asegurar una evaluación técnicamente fundamentada, transparente y útil para reforzar la resiliencia del sistema ibérico.

–¿Cuál es la tesis del Gobierno portugués sobre lo que sucedió?

–Yo siempre he defendido desde el principio que las causas del apagón deben ser determinadas por un proceso de evaluación técnico, riguroso e independiente. Por eso aguardamos serenamente las conclusiones de la Agencia Europea de los Reguladores de la Energía (ACER), una institución que es completamente independiente de cualquier actor involucrado en el proceso.

–¿Cómo han transcurrido las reuniones que ha mantenido con su homóloga española, Sara Aagesen, tras el apagón?

–Muy positivas. Hemos mantenido un contacto constante desde el primer momento, con reuniones francas y constructivas.

–¿Este incidente ha aumentado la desconfianza de Portugal hacia el sistema eléctrico español?

–De ninguna manera. Es verdad que durante las semanas siguientes al apagón, por una cuestión de precaución, recurrimos sobre todo a la producción nacional, pero continuamos confiando en la red eléctrica española y consideramos esenciales las interconexiones entre ambos países.

–¿Considera que hay garantías para que no se repita en España otro apagón de forma inminente?

–No creo que un problema de esta magnitud vuelva a ocurrir en el corto plazo. Decir que nunca más va a suceder sería técnicamente incorrecto. No obstante, existen medidas que pueden –y deben– ser adoptadas para reducir significativamente el riesgo de repetición y, si es necesario, mitigar sus efectos.

–¿Podría concretar a qué medidas se está refiriendo?

–Nosotros presentaremos el próximo 28 de julio un conjunto de medidas encaminadas a fortalecer la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, entre ellas aumentar la capacidad de respuesta del sistema de arranque autónomo ('black start'), crear una plataforma única de datos con analítica avanzada para el monitoreo en tiempo real del sistema eléctrico, lanzar el Plan Nacional de Almacenamiento de Energía e implementar un plan de inversiones para fortalecer la resiliencia de infraestructuras críticas, como centros de salud, redes de comunicaciones y sistemas de suministro de agua.

–Efectivamente Portugal duplicó tras el apagón las centrales con 'black-start'. ¿Hay más iniciativas en esta línea de reforzar su autonomía?

–Es verdad que decidimos duplicar la capacidad de 'black-start'. También es verdad que las dos centrales existentes fueron esenciales para restablecer el suministro de electricidad en Portugal –lo hicimos antes que España, que contó con el apoyo de otros países–. Las medidas que presentaremos serán una apuesta para la modernización y digitalización de las redes, para el refuerzo del almacenamiento –sea con baterías o sistemas de bombeo– y para el refuerzo del control de la red eléctrica.

–España ya ha aprobado ese paquete de medidas antiapagón. ¿Cómo las evalúa?

–Todas las medidas que contribuyan a la resiliencia del sistema eléctrico son relevantes. Es fundamental garantizar ese refuerzo sin perjudicar a los consumidores.

–La política energética de Portugal es claramente favorable a las renovables. ¿Se plantea ahora cambiar el rumbo de su política hacia tecnologías síncronas (que aportan firmeza al sistema) para evitar otros apagones?

–En Portugal la producción eléctrica síncrona ocurre a través de las centrales hidroeléctricas –que continuarán teniendo un peso importante en nuestro mix energético–, de las centrales térmicas (gas y biomasa) y de algunas unidades de cogeneración. La complementariedad entre tecnologías siempre será necesaria para garantizar la estabilidad del sistema.

–El Plan Nacional de Energía y Clima 2030 de Portugal prevé un 80% de renovables en el mix eléctrico y una reducción del consumo de gas natural en sectores no esenciales. ¿Se mantienen estos objetivos?

–Naturalmente. Además, el plan fue revisado en octubre pasado con metas aún más ambiciosas, no solo en este ámbito, sino también en otros. No tenemos ninguna razón para recular.

–Usted tiene una vasta experiencia en política europea. ¿Está satisfecha con la respuesta de la Unión Europea a la reivindicación hispanolusa de exigir a Francia acelerar las interconexiones entre la Península y el resto de Europa?

–Quedé satisfecha con la respuesta positiva de la Comisión Europea a nuestras exigencias. Pero solo estaré plenamente satisfecha cuando la integración plena de la Península Ibérica en el mercado eléctrico europeo sea una realidad. Esperamos contar con Francia en este proceso. Esta es una prioridad estratégica para la Península y un verdadero test de la ambición europea.

–Portugal no tiene energía nuclear, pero la central española de Almaraz está muy próxima a la frontera lusa. ¿Es partidaria de prolongar su funcionamiento? ¿Está a favor o en contra de la energía nuclear?

–En Portugal la energía nuclear no reúne un apoyo político o social significativo. Personalmente soy tecnológicamente neutra; mientras se demuestre la seguridad y la contribución para la descarbonización, no estoy en contra de ninguna tecnología. No obstante, en nuestro país la energía nuclear no tiene sentido: es cara, se tarda mucho tiempo en desarrollar y tenemos una capacidad renovable instalada sólida y aún con mucho potencial por explorar.