Joyería Marcos celebra un exclusivo encuentro con Grand Seiko
Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00
Joyería Marcos, distribuidor oficial de las principales firmas de alta relojería y joyería de lujo, acogió ayer un evento exclusivo dedicado a Grand Seiko, la ... emblemática casa japonesa reconocida por su precisión, artesanía y estética inspirada en la naturaleza nipona.
El encuentro, celebrado en la nueva boutique de Calle Marqués de Larios, 2, ofreció a los asistentes una experiencia inmersiva con temática japonesa, diseñada para adentrarse en los valores, la filosofía y el savoir-faire que definen a Grand Seiko.
«El evento contó con la presencia especial de Frédéric Bondoux, presidente de Grand Seiko Europe, y Cyril Turban, Training and Brand Education de la marca, quienes compartieron con los invitados una enriquecedora conversación en torno al presente y futuro de Grand Seiko.
www.joyeriamarcos.com
