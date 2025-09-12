José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo.

De acuerdo con esta información, Campa habría dimitido de manera sorpresiva durante la última reunión del órgano rector de la entidad.

Campa, natural de Oviedo y de 60 años de edad, accedió a la Presidencia de la EBA en 2019 y vio su mandato renovado el año pasado hasta mayo de 2029. Anteriormente, fue secretario de Estado de Economía con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre mayo de 2009 y diciembre de 2011.

«Por supuesto, la EBA está tomando todas las medidas adecuadas para garantizar una transición fluida hasta que se nombre a un nuevo presidente», ha confirmado la EBA a 'Bloomberg'.

La Autoridad Bancaria Europea coordina la regulación bancaria en Europa y desempeña un papel clave en las pruebas de resistencia bienales a las que se ve sometida la banca del 'Viejo Continente' con el fin de certificar su solvencia en tiempos de crisis.