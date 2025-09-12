Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Manuel Campa EP

José Manuel Campa dimite de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y dejará el cargo en enero

Accedió a la Presidencia en 2019 y vio su mandato renovado el año pasado hasta mayo de 2029

EP

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:57

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero más de tres años antes de que ... expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo.

