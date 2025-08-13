Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

El INE confirma los datos adelantados: la inflación se situó el mes pasado en el 2,7%, cuatro décimas más, y el índice subyacente se elevó al 2,3%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:08

La inflación volvió a acelerar en julio hasta el 2,7% -cuatro décimas más que en junio- por segundo mes consecutivo, según ha confirmado este ... miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su dato revisado del IPC. La subida de los precios de la electricidad y, en menor medida, los carburantes han sido los reponsables de este repunte hasta su nivel más alto desde febrero. El precio de la luz se encareció en julio un 17,3% y acumula en lo que va de año incrementos muy elevados. En enero el alza interanual fue del 20,5% y en febrero, del 28,1%; pero a partir de entonces inició una senda descendente que ahora se ha interrumpido: en marzo, bajó al 12,8%; en abril, a 10,6%; en mayo, al 8,9%, y en junio, se mantuvo en el 9%, para dispararse en julio al 17,3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  4. 4 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  5. 5 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  6. 6

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  8. 8

    Un nuevo parque para la Gran Málaga: la transformación del Benítez toma forma pero se demora y saldrá más cara
  9. 9 Dos heridos al chocar un coche en sentido contrario contra un autobús en Paseo de Sancha
  10. 10

    La truculenta historia del cura asesino de Riogordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes

La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes