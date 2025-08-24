Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El puerto de Bilbao acgió en 2018 la primera operacóîn de carga de gas natural licuado (GNL) de un barco a otro que se realizaba en todo el Arco Atlántico y el Mediterráneo. EFE

La importación de gas del extranjero se dispara en verano

Argelia sigue siendo el principal proveedor de España seguido por EE UU, cuyo pacto arancelario incluye un aumento de las compras

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:09

El Gobierno ha reforzado el sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril con un mix energético compuesto en una mayor proporción de ciclos ... combinados que antes del incidente. Esta necesidad de inyectar más gas al sistema ha sido una de las causas para que se disparen las importaciones hasta un 44% en el primer semestre del año. Los datos obtenidos del informe mensual de comercio exterior del Ministerio de Economía y Comercio revelan que solo en junio las compras de este producto energético al exterior subieron un 35% respecto a un año antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  7. 7

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  8. 8

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte
  9. 9 ¿Puedo irme de vacaciones cuando quiera? El Estatuto de los Trabajadores aclara una de las grandes dudas del verano
  10. 10 El hotel ME Reina Victoria de Madrid pone a la venta muebles de lujo a precios reducidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La importación de gas del extranjero se dispara en verano

La importación de gas del extranjero se dispara en verano