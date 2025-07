Iberdrola y Abu Dabi sellan una inversión récord de 5.200 millones en eólica marina

Iberdrola ya ha conseguido el socio que llevaba meses buscando para el parque eólico marino de East Anglia Three. Este jueves, la compañía eléctrica presidida ... por Ignacio Galán y el grupo estatal emiratí Masdar han anunciado un acuerdo para invertir 5.200 millones de euros entre ambas para poner en marcha esta instalación, ubicada en las aguas de Inglaterra y que forma parte del mayor proyecto 'offshore' de Iberdrola. Según ha explicado la compañía vasca en un comunicado, ayer se firmó con 24 bancos internacionales la financiación del parque de East Anglia Three por un importe aproximado de unos 4.100 millones. La operación cubrirá una parte sustancial de la inversión total en el proyecto.

Un acuerdo que, tras meses de negociciones, se ha enmarcado dentro de la cumbre empresarial e institucional que ha preparado el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos en Madrid esta semana para celebrar el décimo aniversario de Saeta Yield (empresa española especializada en energías renovables, que fue adquirida por Masdar en septiembre). En esa misma comitiva ha estado el ministro de Industria de Abu Dabi, Al Jaber, que además de ostentar el cargo también es el propietario de Masdar, empresa 'holding' del sector renovable que crece a pasos agigantados. Paralelamente, Al Jaber también es el presidente de Adnoc, una de las mayores petroleras del Golfo Pérsico.

El acuerdo contempla una participación del 50% para cada una de las partes, frente al 49% previsto inicialmente para la compañía emiratí. East Anglia Three es el tercer proyecto de eólica marina (junto a East Anglia One North y East Anglia Two) de Iberdrola dentro del conocido como East Anglia Hub, en el Mar del Norte, Reino Unido. Se trata del segundo parque eólico marino más grande del mundo, un macrocomplejo donde la eléctrica vasca ha invertido 12.000 millones, según informa El Correo.

De esta forma, se prevé que East Anglia Three tenga una potencia instalada de 1.400 MW. Además, East Anglia One North cuenta con 800 MW y por último, East Anglia Two tiene 900 MW. Por lo tanto, entre las tres instalaciones suman 3.100 MW, una cantidad suficiente para abastecer a 1,3 millones de hogares británicos. Además, se espera que el proyecto pueda crear 2.300 puestos de trabajo. Para anunciar el acuerdo, Al Jaber ha asegurado que este acuerdo estratégico «es uno de los más grandes para acelerar el crecimiento de la capacidad de la energía verde» en el mundo, y ha afirmado que concretamente, «la eólica marina desempeñará un papel crucial en la transformación energética global».

El imperio energético emiratí se expande

Esta nueva inversión de Masdar forma parte de la estrategia del emirato árabe de Abu Dabi para convertir a España en su «gran hub para Europa», según admitió el CEO de la compañía, Mohamed Jameel Al Ramahi. En julio de 2023, Masdar firmó otro acuerdo con Iberdrola para invertir conjuntamente en el parque eólico marino alemán Baltic Eagle, ubicado en el Mar Báltico. Pero se espera que la colaboración entre ambas compañías siga prosperando durante los próximos años, con un acuerdo marco que contempla una inversión conjunta de hasta 15.000 millones fuera de España, en mercados clave como Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos para triplicar la capacidad renovable para 2030. Asimismo, Masdar adquirió Saeta Yield –ubicada en Madrid– por 1.300 millones a la canadiense Brookfield en septiembre. Una operación que también permitió a la empresa emiratí adquirir el proyecto Valle Solar, situado en la Comunidad Valenciana, con una capacidad de 190 MW.

El grupo controlado por Al Jaber también ha llevado a cabo un enorme despliegue de inversiones en España con la compra de activos a Endesa. En julio de 2024, adquirió una participación del 49,99% –817 millones– en EGPE Solar, una filial de Endesa que agrupa activos solares fotovoltaicos en operación en España con una capacidad total de 2 GW. Más tarde, en marzo de este mismo año, Masdar firmó un nuevo acuerdo para adquirir una participación del 49,99% en EGPE Solar 2, otra filial de Endesa que incluye cuatro plantas solares fotovoltaicas en operación en España con una capacidad combinada de 446 MW por 368 millones.