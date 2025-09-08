Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de las instalaciones de la central nuclear de Almaraz en la provincia de Cáceres EF

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Defiende que suprimir este gravamen tendría un impacto mínimo en la factura y que la tasa Enresa «bajaría automáticamente si se prolonga la operación»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:03

Una revisión de la fiscalidad específica sobre la generación nuclear. Y, en concreto, eliminar el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos ... radiactivos. Esta es la propuesta de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el pulso que mantienen las titulares de las centrales y el Gobierno en torno a la carga impositiva que soporta este tipo de energía y que ha llevado al debate sobre la prórroga del cierre del parque atómico a un punto muerto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  2. 2 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  3. 3 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  4. 4 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  5. 5 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  6. 6 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  7. 7 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  8. 8 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  9. 9 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  10. 10 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

Fedea propone eliminar el impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado