España bate récord con 11 millones de turistas pero julio empieza a mostrar síntomas de ralentización

Todo apunta a que el de 2025 puede ser otro verano de récord en términos de visitas y de gasto. España recibió en julio 11 ... millones de turistas extranjeros por primera vez en la historia y el gasto medio por visitante ascendió a 1.493 euros, con una subida interanual del 4,4%, de acuerdo con los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos reflejan, según el Ministerio de Industria y Turismo, la continuidad de la tendencia al alza del gasto de los visitantes internacionales por encima de las llegadas, cuyo crecimiento se ha moderado en los últimos tres meses.

Precisamente, la cara negativa de estos datos es que el sector empieza a mostrar síntomas de estancamiento. Prueba de ello es que el crecimiento se ralentizara en julio con un repunte del 1,6% y que las visitas desde dos de los principales países emisores, Alemania y Francia, acusaran descensos del 4,8% y del 3,1%, respectivamente, mientras que Reino Unido apenas registró un 0,7%.

No obstante, y gracias a los aumentos de los meses de enero, febrero, marzo y abril, España alcanza los 55,5 millones de visitantes internacionales hasta julio, un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024 y un nuevo récord. El gasto también alcanza nuevos máximos: 76.074 millones hasta julio, un 7,2% más.

Los turistas que mayor repunte han protagonizado en los primeros siete meses del año han sido los portugueses, un 13,6% más, hasta rozar los 1,8 millones. Con todo y pese al enfriamiento de julio, Reino Unido continuó como principal país emisor con cerca de 11 millones una subida del 4,3%. Le siguieron Francia con más de 7 millones y un incremento del 1,7% y Alemania con cerca de 7 millones y un 1,6% más.