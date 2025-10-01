Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Vocento en Madrid. R. C.

Vocento logra un impacto positivo en su deuda de 42,1 millones por la venta de activos

La compañía obtiene unos ingresos de 44,8 millones en 2025 con la optimización de su cartera inmobiliaria y la venta de negocios no estratégicos y avanza con éxito en su plan estratégico

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:37

Vocento ha conseguido 44,8 millones de euros de ingresos por venta de activos no estratégicos y diversas operaciones inmobiliarias, que han tenido un impacto ... positivo en la generación de caja de la compañía durante los nueve primeros meses de 2025. Estas operaciones, que permiten ganar solidez financiera al grupo para seguir transformando con éxito su modelo operativo, han tenido un impacto de 42,1 millones en la deuda de Vocento y han generado unas plusvalías de 28 millones de euros en su cuenta de resultados. Al cierre de 2024, la deuda financiera neta de Vocento (excluyendo efectos NIIF) era de 43,1 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  8. 8 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vocento logra un impacto positivo en su deuda de 42,1 millones por la venta de activos

Vocento logra un impacto positivo en su deuda de 42,1 millones por la venta de activos