Los sindicatos desconocen si Telefónica planea un nuevo ERE de hasta 5.000 trabajadores

¿Está preparando Telefónica un nuevo ajuste de personal en la nueva era bajo el control de Marc Murtra? Los sindicatos, por el momento, desconocen ... esta información adelantada por El Confidencial de que la compañía de telecomunicaciones va a plantear un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a las organizaciones de trabajadores en los próximos días para que se lleve a cabo la salida de entre 4.000 y 5.000 personas.

El objetivo de Murtra -como parte de su plan estratégico en el que está inmerso desde su desembarco en la compañía- es seguir reduciendo costes y mejorando la eficiencia de Telefónica, pero esta vez, de confirmarse esta información, tiene que consensuar este ERE con el Gobierno, que controla a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) el 10% de la compañía tras la inversión de más de 2.200 millones.

«Ante los rumores sobre un posible ERE en el grupo Telefónica publicados por 'El Confidencial' y recogidos por 'El País', desde UGT queremos trasladar que, a día de hoy, no hemos recibido ninguna comunicación, ni oficial ni oficiosa, por parte de la empresa que apunte hacia un proceso de ajuste de empleo como el que plantean los medios », explicó en un comunicado UGT, que recordó a su vez que «no es la primera vez que surgen rumores de este tipo».

Desde la organización liderado por Pepe Álvarez, no obstante, mostraron su rechazo total a un nuevo ajuste con la llegada de Murtra, en lugar de aprovechar el cambio para que sea «una oportunidad» para renovar compromisos y reforzar la posición estratégica de la plantilla. «No toleraremos que una empresa de carácter estratégico, con profesionales experimentados y buenas condiciones laborales, participada por un Gobierno progresista no apueste por el empleo a largo plazo y de calidad. La nacionalización no es compatible con la destrucción de empleo», advirtió el sindicato, que afirmó estar a la espera de que Murtra traslade su visión de futuro de «forma clara y con responsabilidad» hacia la plantilla, un punto en el que coincide con CC OO y Sumados-Fetico, que también se mantienen a la expectativa del nuevo plan estratégico de la empresa.

20.000 trabajadores menos

En medio de estos rumores, Murtra defendió la creación de «campeones tecnológicos» europeos para poder competir con EE UU y China y reconoció que estas concentraciones comportarían «ciertos costes», pero que el agregado sería positivo en creación de tecnología y conocimiento.

Desde 2008 Telefónica ha perdido más de 20.000 empleados a través de Planes de Suspensión Individual (PSI), planes de reducción de plantilla bajo condiciones óptimas que han acordado con los sindicatos. En el último PSI de 2024 se terminaron apuntando más personas a esta salida que las pactadas, por lo que algunas se quedaron finalmente en la compañía. Los empleados que firmaron la salida recibieron hasta el 68% del salario regulador hasta los 63 años y una prima de hasta 10.000 euros dependiendo del tramo de edad y la antigüedad. Los PSI se diferencian de los ERE en que el trabajador que sale de la compañía continúa vinculado con antigüedad y beneficios sociales como el seguro médico privado. Telefónica paga sus cotizaciones hasta la edad acordada para que la pensión de ese trabajador no se vea afectada por el despido y evitando cargas para el Estado.