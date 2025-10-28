Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sede central de Duro Felguera, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. R. C.

Duro Felguera logra el apoyo «muy amplio» de los acreedores a su plan de reestructuración

«Afrontamos esta etapa con perspectivas positivas y preparados para una ejecución ordenada» de esta hoja de ruta, aseguran

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 28 de octubre 2025, 01:45

Comenta

Duro Felguera ha obtenido el respaldo «muy amplio» de sus acreedores al plan de reestructuración con el que busca esquivar el concurso y lograr la ... viabilidad. La compañía asturiana plantea una quita del 100% de la deuda contraída con los bancos, los proveedores considerados no esenciales para el mantenimiento de la actividad y con el Principado, que le concedió un préstamo de seis millones a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), así como la relativa a los créditos contingentes derivados de reclamaciones extrajudiciales, judiciales y arbitrales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

