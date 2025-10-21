El plan de reestructuración de Duro prevé recortar la plantilla a la mitad, hasta 500 trabajadores

«Hemos logrado generar el acuerdo en torno a una cuestión esencial: la continuidad de esta empresa emblemática y la apuesta por la actividad económica ... es preferible, con mucho, al concurso». Así comunicaba este martes el presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, a la plantilla la aprobación, este lunes, por parte del consejo de administración, del plan de reestructuración con el que la compañía asturiana pretende evitar la quiebra. De recibir el beneplácito de sus acreedores, la empresa será muy diferente a la actual, ya que prevé quedarse con la mitad de la plantilla a finales de este año, es decir, con unos 500 trabajadores de los 1.005 que había a cierre de julio.

No se trataría de despidos, como los 180 aprobados este año dentro de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), a los que se sumarán las 53 salidas pendientes en otros países por contratos y actividades que terminan y el cierre de delegaciones, si también se producen las asociadas a las desinversiones recogidas en la hoja de ruta («especialmente, la de ciertos contratos de DF Operaciones y Montajes»). De forma paralela a la implementación, el grupo está llevando a cabo «una revisión de su estructura salarial con el objetivo de ajustarla a los niveles de mercado, reforzando así su competitividad en el entorno actual».

Para intentar salir a flote, la compañía de ingeniería pone sobre la mesa una reorganización interna que comprende la creación de una sociedad intermedia (MidCo), a la que se transferirá el negocio operativo de Duro Felguera. Incluirá el traspaso de las filiales de la línea de Servicios –compuesta por Operaciones y Montajes y Mompresa– y de la actividad de EPC (área de minería, energía y plantas industriales). Esta última «será desarrollada directamente por MidCo, así como la resultante de la fusión de las filiales Energy Storage y Calderería Pesada».

Asimismo, parte de los servicios centrales serán también trasladados a MidCo, mientras que Duro Felguera S. A. conservará los medios materiales y humanos «necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales, operativas y regulatorias, manteniéndose como sociedad matriz y cotizada del grupo».

Duro abandonará los proyectos faraónicos de épocas pasadas, que le han supuesto pérdidas millonarias, y se focalizará en los de «mayor aportación de valor añadido, con importes más reducidos y, por ende, con un riesgo menor de ejecuciones no rentables». Por ello, en EPC (proyectos llave en mano) ha decidido potenciar los negocios de minería ('mining and handling') y plantas industriales. En Servicios, impulsará Mompresa, filial dedicada al montaje y revisión de turbogeneradores y equipos auxiliares en centrales de generación eléctrica, así como de equipos rotativos en general en todo tipo de industrias. Respecto a Operaciones y Montajes, «un área con pérdidas recurrentes», ha decidido disminuir su tamaño y limitar, sobre todo, los proyectos internacionales.

Por otro lado, la compañía ha aprobado vender un porcentaje de participación en Felguera Tecnologías de la Información (FTI), por 245.000 euros en efectivo y la condonación de una deuda por un importe de 1,76 millones. Este acuerdo «permite la continuidad de esta actividad en sus parámetros actuales, fuera ya de Duro». También ha aceptado la oferta de un grupo industrial que «asumirá la posición contractual de Operaciones y Montajes en una serie de contratos de mantenimiento, subrogando al personal afecto a los mismos (alrededor de 196 empleados)». Esto, además de permitir la continuidad de dichos puestos, supondrá una entrada de caja de 1,5 millones de euros a Duro Felguera. Adicionalmente, se ha recibido una oferta por la compra de la sede social de la compañía, situada en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, por 13,6 millones.

Ampliación de capital

Por su parte, Grupo Prodi –que comparte la mayoría accionarial con Mota-Engil México– se compromete a otorgar nueva financiación capitalizable –hasta diez millones de euros– para dotar a Duro Felguera de nuevos ingresos de tesorería que permitan garantizar la continuidad y viabilidad de la compañía en el corto y medio plazo. Se realizará a través de una reducción y posterior aumento del capital, mediante la emisión de 400 millones de acciones, que suscribirá Prodi.

Pero Duro no podrá acometer esta transformación si los acreedores no dan el visto bueno a la reestructuración del endeudamiento que propone. Así, plantea la aplicación de una quita de hasta el 100% de la deuda contraída con la banca y los proveedores no considerados esenciales para el mantenimiento de la actividad. También pide que se eliminen las obligaciones que tiene con el Principado, que le concedió un préstamo de seis millones a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), así como las relativas a los créditos contingentes derivados de reclamaciones extrajudiciales, judiciales y arbitrales, según publica El Comercio.

En cuanto a mayor acreedor, ha llegado a un acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fuera del plan de reestructuración, para modificar las condiciones de los préstamos que le otorgó por 120 millones dentro del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica (FASEE). Incluye una extensión del vencimiento actual, con un nuevo calendario de amortización en 2029 (20 millones), 2032 (30 millones) y 2035 (70 millones). Asimismo, se prevé la posibilidad de flexibilizar la naturaleza jurídica de la deuda (ordinaria o participativa) y de reducir su coste financiero mediante la revisión del tipo de interés aplicable.

Los acreedores tendrán que decidir ahora si aceptan este plan. La intención de Duro Felguera es presentar la solicitud de homologación judicial de este documento ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón «no más tarde del 30 de octubre», una vez sea aprobado. El plazo para enviarlo y evitar así el concurso de acreedores es el próximo día 31.