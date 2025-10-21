Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La sede de Duro Felguera. José Simal

El plan de reestructuración de Duro prevé recortar la plantilla a la mitad, hasta 500 trabajadores

La hoja de ruta, que votarán los acreedores, plantea vender líneas de negocio y la quita del 100% de la deuda bancaria

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 16:09

Comenta

«Hemos logrado generar el acuerdo en torno a una cuestión esencial: la continuidad de esta empresa emblemática y la apuesta por la actividad económica ... es preferible, con mucho, al concurso». Así comunicaba este martes el presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, a la plantilla la aprobación, este lunes, por parte del consejo de administración, del plan de reestructuración con el que la compañía asturiana pretende evitar la quiebra. De recibir el beneplácito de sus acreedores, la empresa será muy diferente a la actual, ya que prevé quedarse con la mitad de la plantilla a finales de este año, es decir, con unos 500 trabajadores de los 1.005 que había a cierre de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  3. 3 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  4. 4 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  5. 5 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El plan de reestructuración de Duro prevé recortar la plantilla a la mitad, hasta 500 trabajadores

El plan de reestructuración de Duro prevé recortar la plantilla a la mitad, hasta 500 trabajadores