La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»
El supervisor deja claro que será él quien comunique el 17 de octubre el resultado de la opa y el precio de una hipotética segunda opa
Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:59
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciará el resultado de la opa de BBVA sobre Sabadell el 17 de octubre, según ha hecho ... publico este miércoles en un comunicado a través de su página web. Además, el supervisor advierte que las consideraciones sobre el precio equitativo de una eventual segunda opa son «mera especulación» hasta que fije los criterios.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión