Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos

La caída de Amazon Web Services, la plataforma que permite a empresas, desarrolladores y usuarios alquilar recursos informáticos a través de Internet, evitando la necesidad ... de mantener servidores propios, ha provocado incidencias en decenas de aplicaciones y servicios durante este lunes 20 de octubre.

El servicio ha estado inactivo para miles de usuarios en Estados Unidos y en gran parte del mundo, según informa el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com, y se han notado también en España, en algunos casos de formas puntual y en otros más genérica.

Por ejemplo, no se podía pagar con tarjeta en los aparcamientos de los aeropuertos de AENA ni en algunos supermercados, y la venta de entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena de Valencia ha sido pospuesta una horas. Estos problemas varían cada minuto que pasa, por lo que Downdetector recomienda consultar los problemas a nivel local para obtener las últimas actualizaciones.

Desde Amazon ha aclarado pasadas las 12 horas que están trabajando en varias rutas paralelas para acelerar la recuperación de sus servicios y, por tanto, de las empresas que utilizan su infraestructura. En su actualización más reciente del caso, se están aplicando medidas de mitigación y están observando «señales significativas de recuperación».

A las 11.30 horas, según Downdetector, había servicios caídos en algún lugar de España (con especial incidencia en Madrid o Barcelona) de banca (Caixabank, BBVA, Santander o Banco de España, entre otros), videojuegos online (Roblox, Clash of Clans, GT, Epic Games Store o Fortnite, por ejemplo) y otras aplicaciones o webs de uso común como Open AI (ChatGPT), Zoom, Snapchat, Canva, Salck...) así como operadores de telefonía y televisión, como Orange, Digi, Movistar o Vodafone.

También han caído servicios propios de Amazon, como Prime Video y su asistente Alexa, que no responde a las solicitudes como han compartido algunos usuarios en Reddit, así como OpenAI, que ha experimentado interrupciones en ChatGPT, y Perplexity, que ha señalado directamente al problema con Amazon en otra publicación en X. Otros usuarios han compartido problemas con plataformas como es el caso de Snapchat, Duolingo o Canva.

Listado de app o servicios caídos este lunes a las 11.30 horas

Amazon Web Services

Canva

Microsoft Teams

OpenAI

Zoom

Snapchat

Amazon

Roblox

Epic Games Store

Perplexity AI

Clash Royale

Banco Santander

Banco de España

Caixabank

BBVA

Visa

Tidal

Fortnite

Amazon Alexa

Slack

Ring

Atlassian

Brawl Stars

Orange

Movistar

Clash of Clans

Google

Udemy

Tinder

Ring

Life360

Strava

Coinbase

Coursera

Vodafone

Amazon Prime Video

Ubisoft Connect

Pokémon Go

Digi

Trello

Steam

Cloudflare

Playstation Network

Whatsapp

ING Direct

Dead By Daylight

Santander Spain

Rocket League

Gmail

Adobe Creative Cloud

Google Cloud

Gran Turismo

Wordle

Downdetector ofrece información de estado en tiempo real de más de 25.000 servicios en más de 60 sitios web que representan a más de 60 países.