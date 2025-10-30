Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de la corporación Apple. Reuters

Apple mejora un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal tras un último trimestre récord

Presenta la mejor cara de las 'big tech', con Meta reduciendo sus ganancias al errar en sus provisiones multimillonarias sobre la nueva ley fiscal de Trump

R. C.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:26

Comenta

Cara y cruz entre las 'big tech' de Estados Unidos. La mejor versión la protagoniza Apple, que logró un beneficio neto de 112.010 ... millones de dólares (96.287 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que finalizó el pasado septiembre. Esta abultada cifra supone una mejora anual del 19,5% y pone fin a dos ejercicios consecutivos en los que sus ganancias habían evolucionado a la baja, después de lograr una cifra récord de ventas en el último trimestre. Precisamente ese descenso en los resultados es lo que vive ahora el no menos gigantesco Meta, que en este caso protagoniza la versión negativa al caer un 83% su beneficio trimestral, aunque lastrado sobre todo por errar en sus provisiones multimillonarias sobre los efectos de la nueva ley impositiva de Donald Trump para las grandes empresas de EE UU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  7. 7 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  8. 8

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  9. 9 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias
  10. 10 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Apple mejora un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal tras un último trimestre récord

Apple mejora un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal tras un último trimestre récord