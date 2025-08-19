Air Europa acepta la entrada de Turkish Airlines en su capital por 300 millones

Air Europa finalmente ha aceptado la oferta de Turkish Airlines para adquirir entre el 26% y el 27% de su capital -según se defina ... en los balances- por 300 millones de euros. El presidente de la aerolínea española, Juan José Hidalgo, firmó a primera hora de la tarde de este martes la carta de aceptación de la oferta. La compañía turca se hará con alrededor de un 27% del capital por 25 millones más de lo previsto, que se destinarán a la compra de acciones de forma inminente, según informó Europa Press.

Los 275 millones ofrecidos serán un préstamo para Air Europa en un primer momento, para después convertirse en acciones cuando la operación reciba el visto bueno de los organismos reguladores de competencia. De esta forma, la aerolína turca de bandera pasará a ser el principal socio de la española y segundo accionista tras la familia Hidalgo (Globalia). Los turcos se situarán por delante incluso de Iberia, que a través de su matriz IAG adquirió un 20% del capital con el objetivo de comprar toda la compañía, una operación que se vio frustrada por las exigencias de las autoridades de competencia europeas hace ahora un año.

Hidalgo afirmó en una entrevista reciente que su intención es cancelar este mismo año -un año antes de que expire, en noviembre de 2026- el préstamo de 475 millones que le concedió la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para paliar el impacto de la caída de la actividad derivada de la pandemia.