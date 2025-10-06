Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Toldos Víctor Manuel: innovación y soluciones creativas a medida

Los fundadores Manuel Núñez y María Dolores Ocaña dan ahora el paso a sus hijos Víctor Manuel y Esther como nuevos responsables de la empresa

SUR

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La plena dedicación profesional, constante evolución y adaptación a los cambios del mercado y la creatividad a la hora de plantear soluciones a medida para ... cada cliente son algunas de las fortalezas que han convertido a Toldos Víctor Manuel en la gran referencia de su sector tanto dentro como fuera de la provincia de Málaga. Manuel Núñez y María Dolores Ocaña, el matrimonio al frente de la empresa, dan ahora el relevo en la dirección a la segunda generación de la familia, sus hijos Víctor Manuel y Esther, tras cerca de 40 años en la primera línea. Un periodo en el que han pasado de unos humildes inicios como autónomo elaborando pequeños toldos para camiones, a convertirse en una empresa de 27 trabajadores, solicitada por las grandes firmas de sectores como la hostelería.

