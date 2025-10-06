Toldos Víctor Manuel: innovación y soluciones creativas a medida

La plena dedicación profesional, constante evolución y adaptación a los cambios del mercado y la creatividad a la hora de plantear soluciones a medida para ... cada cliente son algunas de las fortalezas que han convertido a Toldos Víctor Manuel en la gran referencia de su sector tanto dentro como fuera de la provincia de Málaga. Manuel Núñez y María Dolores Ocaña, el matrimonio al frente de la empresa, dan ahora el relevo en la dirección a la segunda generación de la familia, sus hijos Víctor Manuel y Esther, tras cerca de 40 años en la primera línea. Un periodo en el que han pasado de unos humildes inicios como autónomo elaborando pequeños toldos para camiones, a convertirse en una empresa de 27 trabajadores, solicitada por las grandes firmas de sectores como la hostelería.

Manuel Núñez es un perfecto ejemplo de empresario hecho a a sí mismo, capaz de levantar un gran proyecto empresarial gracias a su excepcional dedicación al trabajo. «Siempre se ha dedicado en cuerpo y alma al proyecto, y atesora un entusiasmo y un profundo conocimiento del sector que ha logrado transmitir al resto de la empresa», destaca su hija Esther Núñez, responsable administrativa y de Relaciones Públicas en Toldos Víctor Manuel. Igualmente, Manuel Núñez ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad creativa a la hora de aplicar soluciones a medida para cada cliente. «Diseñamos mano a mano con el Ayuntamiento los primeros toldos que se instalaron en el real de la Feria de Málaga», recuerda Esther.

EN DATOS Fundación: 1987.

Actividad: fabricación e instalación de sistemas de protección solar para viviendas, locales comerciales, restauración y hostelería.

Dirección: Cam. Huerta Sta. Cruz, 19, 29004 (Málaga).

Teléfono: 952 24 13 99.

Correo: info@toldosvictormanuel.com

Web: toldosvictormanuel.com.

Número de trabajadores: 27.

Servicios: ofrecen todos los productos de la cadena de valor, desde la fabricación del toldo a su ensamblaje e instalación final.

Ámbito de actividad: aunque desarrollan principalmente sus trabajos en la provincia de Málaga, su relación duradera con grandes grupos empresariales ha posibilitado que realicen numerosos encargos por todo el país.

El prestigio de Toldos Víctor Manuel les ha llevado a trabajar con grandes grupos empresariales, siendo proveedores de marcas como Heineken o de grandes cadenas hoteleras como Meliá o Diamond Resorts. «Tenemos muchos clientes que siguen confiando en nosotros, después de 35 años, llegando a trabajar con varias generaciones de una misma empresa familiar», apunta Esther. Recientemente añadieron a su prestigiosa cartera de clientes a todo un gigante de la tecnología: Google les encargó la instalación de una vela tensada para el patio de sus instalaciones en Málaga.

'El Sastre de los toldos'

La precisión y creatividad con la que afrontan los encargos más complejos, elaborando soluciones creativas y a medida de la altura de cada reto, ha llevado a que en el sector se conozca a Manuel Núñez como 'el Sastre de los toldos'. «Nuestra apuesta constante por la innovación y el apoyo en la profesionalidad de nuestro personal han sido elementos esenciales en nuestra trayectoria», destaca Esther.

Esa apuesta por estar siempre a la vanguardia de su sector se traslada a otros conceptos y principios, como su compromiso con la igualdad, evidente en detalles como que las mujeres constituyan el 40% del personal que trabaja en su fábrica de toldos, un aspecto aún inusual en su sector.

La elaboración de sus toldos y sistemas de protección solar con productos 100% nacionales también forma parte sustancial de su ADN como empresa. «No compramos ni tejido ni aluminio a otros países», confirma Esther.

Profesionalizar el sector

Como segunda generación al frente de la empresa, Víctor Manuel y Esther Núñez han situado avanzar hacia una mayor profesionalización de su sector como uno de sus objetivos prioritarios. «Actualmente soy también presidenta de la Asociación Nacional de Expertos en Gestión Solar (ANEGS), colectivo desde el que trabajamos por aportar más rigor profesional a este sector: actualmente carecemos de convenio, ni tampoco tenemos un ciclo formativo específico, un avance que supondría favorecer la creación de empleo de calidad », detalla Esther.

Toldos Víctor Manuel afronta sus casi cuatro décadas de trayectoria con las mismas ganas e ilusión de los comienzos. «No tenemos techo», concluye Esther.