Rosaleda acoge un taller gratuito sobre inserción laboral
SUR
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
www.centrocomercialrosaleda.es
El centro comercial Rosaleda acoge el 23 de octubre un taller con claves para todas aquellas personas que desean introducirse en el ... mercado laboral. Este evento se realiza de la mano de Adecco y tendrá lugar de 11.30 a 12.30 horas en la Sala de Juntas de Gerencia.
Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y productividad, desarrolla estas sesiones para las que ya se encuentran disponibles las inscripciones.
El objetivo principal de las formaciones es mejorar el grado de inserción laboral de los asistentes, así como proporcionar asesoramiento a la hora de buscar empleo. Los participantes obtendrán las claves para realizar una buena entrevista, o redactar un CV.
