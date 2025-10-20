Prestige Expo Group impulsa en Estepona Tyrian Residences
SUR
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
www.puraenvidia.com
El grupo marbellí Prestige Expo Group, junto a Grupo BZH, lidera la nueva etapa residencial de Estepona con Tyrian Residences, un exclusivo ... proyecto frente al mar que simboliza la transformación urbana del municipio. Diseñado por Yodezeen y Arata Arquitectura, será el primer edificio de Estepona en obtener la precertificación WELL Silver, centrada en el bienestar y la sostenibilidad.
Con más del 50% de las unidades vendidas y una inversión superior a 70 millones de euros, Tyrian Residences redefine el concepto de 'villa en el cielo' y consolida a Estepona como el nuevo polo residencial europeo junto a Marbella y Sotogrande. Con más de dos décadas de trayectoria, Prestige Expo Group se ha consolidado como pionero en el desarrollo de proyectos y experiencias de alta gama.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión