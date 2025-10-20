Novaschool Añoreta entra en la red global de Microsoft Showcase Schools como referente en innovación educativa

El colegio internacional Novaschool Añoreta, ubicado en Rincón de la Victoria (Málaga), ha sido reconocido oficialmente como Microsoft Showcase School. En toda España son 36 ... colegios los acreditados, y en la provincia de Málaga tan solo son cuatro los centros que forman parte de esta exclusiva red.

Además, Novaschool Añoreta cuenta con 50 docentes acreditados como Microsoft Innovative Educator Expert (MIE Expert), un reconocimiento que distingue a los profesores que integran la tecnología de forma innovadora en sus aulas. Estos educadores destacan en el uso de herramientas Microsoft y actúan como referentes para otros docentes, compartiendo buenas prácticas y experiencias.

Este reconocimiento es también un reflejo del compromiso y la labor diaria de todo el equipo de Novaschool Añoreta. Gracias al esfuerzo conjunto de su profesorado y personal, el colegio ha logrado consolidar un modelo educativo innovador que integra la tecnología de manera natural en el aprendizaje. La acreditación Microsoft Showcase School es, por tanto, fruto del trabajo en equipo y del espíritu colaborativo que caracteriza al centro.

Qué significa ser Microsoft Showcase School

El sello Showcase School reconoce a aquellos centros que lideran la transformación digital educativa, combinando innovación pedagógica con tecnología avanzada. Se trata de un aval externo de Microsoft que acredita a Novaschool Añoreta como referente en la integración de la tecnología en el aula y en la preparación de su alumnado para los retos del siglo XXI.

Formar parte de esta red global supone acceder a recursos especializados, soporte exclusivo de Microsoft, visibilidad internacional y la posibilidad de compartir buenas prácticas con colegios de referencia en todo el mundo. Además, conlleva la adopción del Marco de Transformación Educativa de Microsoft (ETF), un modelo que orienta a los centros en procesos de innovación sostenible, liderazgo digital y desarrollo de competencias del alumnado.

La acreditación Showcase School refuerza este proyecto y sitúa al centro como un referente de la innovación educativa en Andalucía, consolidando su apuesta por una enseñanza de calidad, bilingüe y adaptada a las necesidades de la sociedad actual.

Una comunidad global de escuelas líderes

Al convertirse en Microsoft Showcase School, Novaschool Añoreta entra a formar parte de una comunidad global de alrededor de 600 centros en todo el mundo que comparten experiencias, proyectos y buenas prácticas de innovación educativa. Esta red tiene como objetivo común preparar a los alumnos para un futuro complejo y global, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la competencia digital.

Novaschool Añoreta de la mano de ICONO

La obtención de esta acreditación ha sido posible gracias al acompañamiento de ICONO, partner tecnológico educativo 360o en España y Global Training Partner de Microsoft. Durante el último curso, ICONO desarrolló un plan de formación pionero en Inteligencia Artificial aplicada a la educación, con especial atención a Copilot de Microsoft, en el que participó todo el claustro docente.

Gracias a esta formación, el profesorado ha adquirido competencias clave para incorporar las últimas tendencias tecnológicas en el aula. Además, muchos docentes han iniciado su certificación como Microsoft Innovative Educator (MIE) Trainer y en la preparación hacia la categoría MIE Expert, integrándose así en una comunidad global de más de 30.000 educadores reconocidos por Microsoft.

Grupo Educativo Novaschool, mucho más que colegios

El Grupo Educativo Novaschool es una empresa familiar malagueña que cuenta con 11 centros educativos de carácter internacional en Málaga, Granada, Almería, Valencia y Lanzarote.

El grupo educativo está liderado por el empresario Francisco Barrionuevo, que compagina su función de CEO con la de docente en Secundaria y Bachillerato; junto con su hija Marina Barrionuevo, quien también compagina su función de Vice-CEO con la de docente en Bachillerato.

Muy concienciados y en su apuesta por la sostenibilidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el grupo educativo busca mejorar la gestión de recursos. Acorde a esta filosofía, el Grupo Educativo Novaschool cuenta con el sello EFQM 400+ y la Certificación QODS, así como con certificaciones internacionales de calidad y medioambiente otorgados por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). como UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001.