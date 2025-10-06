El MUCAC acoge una nueva edición de Experience 360 Mujeres
SUR
Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00
El próximo 16 de octubre a las 19.00h, el Museo de Arte Contemporáneo (MUCAC) acogerá una nueva edición de Experience 360 Mujeres, un encuentro ... único donde cuatro mujeres profesionales compartirán sus historias de vida, retos personales y trayectorias de éxito.
En esta edición las protagonistas serán: Laura Polo, experta en marketing digital y formadora; Pilar Suárez, gerente de marketing del Centro Comercial Rosaleda; Laura Martínez, especialista en marca personal y Directora de Área BNI Málaga; y Celia Bermejo, presentadora del Festival de Málaga y periodista de radio y televisión. También contará con Estefanía Jaime, que ofrecerá una píldora formativa sobre reputación personal y profesional.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión