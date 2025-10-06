Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Llega a Málaga la obra 'Podrías ser tú' de Enraona Teatre

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

La obra 'Podrías ser tú de Enraona Teatre' se estrenará en Málaga el próximo 31 de octubre en el Centro Cultural María Victoria Atencia (C/ ... Ollerías, 34), con dos funciones en castellano programadas a las 12:30h y a las 20.30h. Representada en Barcelona desde mayo de 2024, ya ha sido vista por más de 5.000 personas y llega ahora a Andalucía con un nuevo elenco. Inspirada en testimonios reales, el montaje aborda en primera persona la depresión, los trastornos alimentarios, el acoso escolar, los abusos sexuales, la autoimagen y el suicidio. Con un lenguaje directo y honesto, quiere hacer reflexionar sobre la necesidad de pedir ayuda y romper el silencio que todavía rodea a quienes sufren estas enfermedades. Tras cada representación, se celebrará un foro, moderado por especialistas de Ita.

