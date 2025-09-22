Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VITHAS

Infecciones o alergias, consultas más frecuentes en la vuelta al cole

SUR

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Estas semanas Andalucía ha iniciado su calendario escolar para los alumnos desde 3 años hasta bachillerato. Una vuelta a las aulas que, para muchos padres, ... suma también la consulta con el pediatra o el especialista. Por ello desde los hospitales Vithas Almería, Vithas Granada, Vithas Málaga, Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional han recopilado cuáles son las consultas más frecuentes y las indicaciones que estos días se repiten en las consultas de pediatría y diferentes especialistas. Infecciones, dolores de espalda o alergias serían las consultas más frecuentes durante este periodo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  6. 6

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9

    Los rostros de Los Asperones
  10. 10 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Infecciones o alergias, consultas más frecuentes en la vuelta al cole

Infecciones o alergias, consultas más frecuentes en la vuelta al cole