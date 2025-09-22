Infecciones o alergias, consultas más frecuentes en la vuelta al cole
Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00
Estas semanas Andalucía ha iniciado su calendario escolar para los alumnos desde 3 años hasta bachillerato. Una vuelta a las aulas que, para muchos padres, ... suma también la consulta con el pediatra o el especialista. Por ello desde los hospitales Vithas Almería, Vithas Granada, Vithas Málaga, Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional han recopilado cuáles son las consultas más frecuentes y las indicaciones que estos días se repiten en las consultas de pediatría y diferentes especialistas. Infecciones, dolores de espalda o alergias serían las consultas más frecuentes durante este periodo.
Vithas ha puesto en marcha la iniciativa Vithas Aula Salud Colegios para formar a los niños y adolescentes en hábitos de vida saludables.
