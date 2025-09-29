Hydra DPP: garantizando la gestión sostenible de baterías

Málaga vuelve a ponerse en el mapa de la innovación tecnológica. Desde la incubadora Launch4 acaba de nacer Hydra DPP, una plataforma que promete convertirse ... en pieza clave para el futuro sostenible de la gestión de las baterías en Europa. No es un simple software: es la respuesta a una urgencia global que combina tecnología, normativa y compromiso medioambiental.

El reto europeo que cambia las reglas del juego

En febrero de 2027, todas las baterías industriales y de vehículos eléctricos que se vendan en la Unión Europea deberán llevar consigo un pasaporte digital. Este documento no es de adorno: contendrá información sobre las emisiones de carbono, el origen de los materiales y su capacidad de reciclaje. Un cambio profundo que pone contra las cuerdas a fabricantes y distribuidores, y que les deja algo más de un año para transformar por completo sus procesos. En este escenario de presión y plazos ajustados surge Hydra DPP, una herramienta pensada para hacer posible lo que parecía inabarcable.

La solución malagueña que simplifica lo complejo

Hydra DPP ofrece un entorno digital donde todo encaja: pasaportes digitales, integraciones con sistemas ERP o PLM, y un gestor seguro que garantiza la interoperabilidad en toda la cadena de suministro. Pero su verdadero valor está en la confianza: la plataforma incorpora blockchain para auditar datos y métricas, asegurando transparencia en cada paso.

«Los fabricantes afrontan una presión enorme para adaptarse a los nuevos marcos normativos», señala Luna Gutiérrez Castro, Product Owner en Launch4. «Nuestra misión es quitarles peso de encima, simplificar flujos de datos y, al mismo tiempo, ayudar a acelerar la economía circular».

Cumplir no basta: convertir la normativa en ventaja

Hydra DPP no se limita a evitar sanciones. Su filosofía es transformar la obligación en una oportunidad de negocio. Como explica Lucía López Carvajal, Product Launch Manager, «con Hydra DPP las empresas pueden anticiparse, empezar hoy mismo y convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva. Y lo mejor es que el cliente final también gana, porque podrá confiar en productos más transparentes y sostenibles».

El proyecto ha sido desarrollado por un equipo multidisciplinar: ingenieros, expertos en negocio, marketing y diseñadores. Hydra DPP no es solo un producto: es la demostración de que la innovación local puede tener impacto global, y de que la sostenibilidad no es un discurso, sino un camino posible cuando la tecnología se alinea con la necesidad de cambio.