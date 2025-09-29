Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una reunión del equipo humano que gestiona la plataforma Hydra DPP.
INICIATIVAS

Hydra DPP: garantizando la gestión sostenible de baterías

Desde Málaga nace una nueva plataforma que ofrece un entorno digital y un gestor seguro que facilita la interoperabilidad en toda la cadena de suministro

SUR

málaga.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Málaga vuelve a ponerse en el mapa de la innovación tecnológica. Desde la incubadora Launch4 acaba de nacer Hydra DPP, una plataforma que promete convertirse ... en pieza clave para el futuro sostenible de la gestión de las baterías en Europa. No es un simple software: es la respuesta a una urgencia global que combina tecnología, normativa y compromiso medioambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  5. 5 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  6. 6 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  7. 7

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  8. 8 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hydra DPP: garantizando la gestión sostenible de baterías

Hydra DPP: garantizando la gestión sostenible de baterías