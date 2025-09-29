Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

González & Jacobson celebran sus 30 años de trayectoria

SUR

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:05

www.gjarquitectura.com

El Ayuntamiento de Marbella, a través de su alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha entregado un reconocimiento especial a González & Jacobson Arquitectura, estudio liderado ... por los arquitectos Rodolfo Amieva Jacobson y Diego Macías Domínguez, con motivo de su 30º aniversario en un acto institucional celebrado en el Centro Cultural Hospital Real de la Misericordia. Un evento conmemorativo que ha reunido a representantes institucionales, clientes y colaboradores que han acompañado al estudio a lo largo de estas tres décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  4. 4 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  5. 5 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  9. 9 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  10. 10

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur González & Jacobson celebran sus 30 años de trayectoria

González &amp; Jacobson celebran sus 30 años de trayectoria