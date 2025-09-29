González & Jacobson celebran sus 30 años de trayectoria
SUR
Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:05
www.gjarquitectura.com
El Ayuntamiento de Marbella, a través de su alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha entregado un reconocimiento especial a González & Jacobson Arquitectura, estudio liderado ... por los arquitectos Rodolfo Amieva Jacobson y Diego Macías Domínguez, con motivo de su 30º aniversario en un acto institucional celebrado en el Centro Cultural Hospital Real de la Misericordia. Un evento conmemorativo que ha reunido a representantes institucionales, clientes y colaboradores que han acompañado al estudio a lo largo de estas tres décadas.
Nacido en 1995 con un primer proyecto, Elviria Hills, que sigue siendo hoy uno de los más reconocidos en el municipio, treinta años después, González & Jacobson Arquitectura es parte de la memoria arquitectónica viva de Marbella, con numerosos proyectos emblemáticos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.