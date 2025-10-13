GIPE reivindica un Registro obligatorio de operadores inmobiliarios
Lunes, 13 de octubre 2025, 11:11
El presidente de La Junta Directiva de GIPE (Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos), segunda asociación más antigua de España en representación de los profesionales inmobiliarios, desea ... manifestar públicamente su profunda preocupación por las iniciativas legislativas y reguladoras que, bajo la apariencia de flexibilizar el mercado, «suponen en realidad un grave retroceso en términos de protección al consumidor y seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias». Por ello, junto a otros colectivos profesionales, reivindican la necesidad de que la nueva Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía establezca un marco normativo que contemple, un Registro obligatorio de operadores inmobiliarios.
www.gipe.es
