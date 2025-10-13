Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

GIPE reivindica un Registro obligatorio de operadores inmobiliarios

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:11

Comenta

El presidente de La Junta Directiva de GIPE (Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos), segunda asociación más antigua de España en representación de los profesionales inmobiliarios, desea ... manifestar públicamente su profunda preocupación por las iniciativas legislativas y reguladoras que, bajo la apariencia de flexibilizar el mercado, «suponen en realidad un grave retroceso en términos de protección al consumidor y seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias». Por ello, junto a otros colectivos profesionales, reivindican la necesidad de que la nueva Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía establezca un marco normativo que contemple, un Registro obligatorio de operadores inmobiliarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  5. 5 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  6. 6 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  7. 7 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  8. 8 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  9. 9 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  10. 10

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur GIPE reivindica un Registro obligatorio de operadores inmobiliarios

GIPE reivindica un Registro obligatorio de operadores inmobiliarios