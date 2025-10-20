GINKGO y AEDAS obtiene licencia de obra para Térmica Beach
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
La Gerencia de Urbanismo de Málaga ha concedido la licencia de obras para la primera fase de Térmica Beach, el gran proyecto ... residencial promovido por GINKGO Advisor y AEDAS Homes. Esta fase contempla 173 viviendas, cuya construcción arrancará tras la adjudicación de las obras, en paralelo a la urbanización del ámbito, en marcha desde agosto de 2024.
El proyecto, ubicado frente al mar y concebido como la nueva 'Milla de Oro' de la capital, ha alcanzado ya un 40% de ventas, con 75 viviendas comercializadas, consolidándose como uno de los desarrollos inmobiliarios más relevantes de Málaga. La primera fase residencial de Térmica Beach está conformada por un edificio de 11 alturas y exclusivas viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.
