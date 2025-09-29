Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FUNDACIÓN IDILIQ

La Fundación Idiliq cumple los sueños de 50 familias

SUR

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

www.fundacionidiliq.com

La Fundación Idiliq celebró su Gala anual 'Vacaciones que Cambian Vidas' en Safari Restaurant, ubicado en Wyndham Costa del Sol. Alrededor de ... 250 personas se dieron cita en el complejo turístico para disfrutar de una magnífica velada entre amigos, que ha contado con Idiliq Group como patrocinador principal y en la que los asistentes pudieron degustar un magnífico cóctel, amenizado con actuaciones musicales. Un encuentro, que se ha convertido en un referente en el tejido social de malagueño y en el que se dieron cita asociaciones, medios de comunicación, patrocinadores, colaboradores, representantes de la compañía, embajadores, voluntarios, así como personalidades del ámbito político y empresarial de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  3. 3 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  4. 4 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  5. 5 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  9. 9 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  10. 10

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fundación Idiliq cumple los sueños de 50 familias

La Fundación Idiliq cumple los sueños de 50 familias