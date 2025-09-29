La Fundación Idiliq cumple los sueños de 50 familias
SUR
Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00
www.fundacionidiliq.com
La Fundación Idiliq celebró su Gala anual 'Vacaciones que Cambian Vidas' en Safari Restaurant, ubicado en Wyndham Costa del Sol. Alrededor de ... 250 personas se dieron cita en el complejo turístico para disfrutar de una magnífica velada entre amigos, que ha contado con Idiliq Group como patrocinador principal y en la que los asistentes pudieron degustar un magnífico cóctel, amenizado con actuaciones musicales. Un encuentro, que se ha convertido en un referente en el tejido social de malagueño y en el que se dieron cita asociaciones, medios de comunicación, patrocinadores, colaboradores, representantes de la compañía, embajadores, voluntarios, así como personalidades del ámbito político y empresarial de la provincia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.