Exxacon: innovación y sostenibilidad para la transformación residencial

En el imparable auge experimentado por el sector inmobiliario en la provincia de Málaga durante estos últimos años, Exxacon ha sabido establecer una inconfundible marca ... personal gracias a su firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad, sin olvidar una cercanía con las necesidades del cliente.

La emblemática promotora celebra estos días su 25 aniversario, un periodo en el que se ha consolidado como una de las firmas de referencia en el sector inmobiliario andaluz. Un prestigio especialmente sólido en Málaga y la Costa del Sol, territorio donde han desarrollado algunos de sus proyectos más relevantes.

Diseño, innovación y sostenibilidad

La trayectoria de Exxacon durante su primer cuarto de siglo se ha caracterizado siempre por su destreza a la hora de determinar los cambios y tendencias de un mercado tan dinámico y en constante transformación como el inmobiliario. Igualmente, sus promociones inmobiliarias siempre han sido un ejemplo de diseño, innovación y sostenibilidad aplicadas a la creación de viviendas que respondan a las demandas de sus clientes.

Además, Exxacon ha logrado jugar un papel esencial en el desarrollo residencial de la provincia durante el siglo XXI gracias a su visión a largo plazo, concretada en fortalezas como su capacidad de identificar suelos estratégicos en los que construir sus promociones.

La empresa Fundación: 2000.

Actividad: Desarrollo de promociones inmobiliarias de obra nueva.

Dirección: Centro Comercial Guadalmina Edf. 3 Planta 1a Ofi. 4 29670. Marbella, (Málaga).

Teléfono: +34 952 906 110.

Correo: exxacon@exxacon.es.

web: exxacon.es

Promociones finalizadas: más de 2.750 viviendas, distribuidas en 46 promociones, un volumen que la sitúa entre las principales promotoras residenciales de España.

Promoción en desarrollo: 19 promociones con más de 1.500 viviendas.

Actividad actual en Málaga: una promoción recién lanzada a ventas, Alura Living Casares Costa, y dos más que saldrán a la venta en 2026, que suman un total de 650 nuevas viviendas.

La actividad de la promotora, nacida en Marbella en el año 2000, ha sido constante e intensa durante estas décadas. Un periodo en el que ha llegado a construir más de 2.750 viviendas, con un compromiso insobornable con la calidad en cada una de ellas. «Siempre hemos creído que el valor de una promotora no reside únicamente en las viviendas que entrega, sino en la forma en la que éstas mejoran la vida de las personas y de las ciudades», comenta Gastón Aigneren, CEO de Exxacon, acerca del compromiso con el bienestar de la promotora.

A la vanguardia de la construcción sostenible

«La sostenibilidad no es un discurso vacío para nosotros, sino un compromiso que aplicamos en cada detalle de nuestras promociones», subraya Elena Cuberos, directora general de Exxacon. Un compromiso que demuestra con hitos como Urban Litoral, la primera promoción residencial en Andalucía que obtuvo la certificación Passivhaus, un estándar de calidad que supone la reducción hasta un 80% de las necesidades de calefacción y refrigeración, con lo que ello contribuye a la eficiencia energética, ahorro económico y mayor confort.

Exxacon se situaron como pioneros en el ámbito de la sostenibilidad en 2010, a través de la puesta en marcha de su filosofía Smart Living. Un concepto que integra tecnología, diseño y sostenibilidad en la hoja de ruta de todas sus promociones, con el objetivo de maximizar el confort de sus residentes.

Aunque Málaga y la Costa del Sol concentran el grueso de la actividad de Exxacon, la promotora también cuenta con una importante presencia en otras provincias, como Sevilla (con los proyectos Entrenúcleos Living y Entrenúcleos Living Panorámica en Dos Hermanas, dos promociones que suman 514 viviendas, con una inversión superior a 126 millones de euros), Madrid (con dos promociones con una inversión superior a los 54 millones de euros, y dos nuevos residenciales para su lanzamiento en 2025 y 2026, que supondrán el desarrollo de 141 nuevas viviendas) Valencia y Alicante (dos promociones activas con una inversión superior a los 75 millones de euros y el desarrollo de más de 200 viviendas).

De cara a este 25 aniversario, Exxacon se marca como objetivo consolidarse como una de las promotoras de referencia en el sector inmobiliario español, desarrollando una inversión de 700 millones de euros de inversión para el periodo 2023-2032.